Московское «Динамо» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги одержало победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0.

Счет на 32-й минуте матча открыл полузащитник москвичей Даниил Фомин. Он удачно замкнул навес Гильермо Варела.

На 58-й минуте отличился нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев. Он выиграл воздух с навеса Шиманьски и сбросил мяч под дальнюю стойку. Юрий Дюпин не смог помочь «Рубину».

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий наблюдал за матчем с трибуны. Напомним, наставник «Рубина» был дисквалифицирован за разговоры с судьей в матче 8-го тура с «Зенитом». Олег Веретенников выполнял функции главного тренера в матче с «Динамо».

«Динамо» идет на втором месте в РПЛ с 19-ю набранными очками, «Рубин» занимает пятую строчку с 14-ю очками.