В литовском Каунасе сегодня, 26 сентября, состоится четвертьфинальный матч между сборными России и Аргентины на чемпионате мира по мини-футболу (футзалу).

Игра состоится на стадионе «Жальгирис-Арена», начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Сборная России по ходу этого турнира одержала три победы на групповом этапе: поочередно российские футболисты обыграли команды Египта, Узбекистана и Гватемалы. В матче 1/8 финала чемпионата мира Россия сумела обыграть сборную Вьетнама со счетом 3:2.

Сборная Аргентины также идёт на этом турнире без потерь. На групповом этапе аргентинцы обыграли команды США, Сербии и Ирана. В 1/8 финала сборная Аргентины оказалась сильнее команды Парагвая (6:1).