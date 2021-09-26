Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани среди юниоров.

Результат Титовой за две программы — 207,06 балла. Спортсменка прыгнула в произвольной программе каскад с тройным акселем и двойным тулупом, выиграв как короткую, так и произвольную программы.

Серебро завоевала представительница отделения «Хрустальный» Мария Захарова. В произвольной программе она пошла на исполнение четверного тулупа, но упала с него. Результат Захаровой — 200,09 балла.

Бронзу этапа сумела завоевать фигуристка из группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. Спортсменка также планировала прыгать четверной тулуп, но не справилась с прыжком и упала. От судей за два проката Двоеглазова получила 195,40 балла.