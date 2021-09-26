Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России в рамках Формулы-1 на «Сочи-Автодроме».

Пилоты преодолели по трассе в Олимпийском парке 53 круга.

До последних кругов в лидерах гонки шёл пилот «Макларена» Ландо Норрис, но он не решился идти на пит-стоп. Хэмилтон поменял шины и вырвался в лидеры, в итоге выиграв гонку, а Норрис откатился на 8-е место. Эта победа стала для Хэмилтона 100-й в карьере в Формуле-1.

На втором месте расположился голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Он стартовал последним в гонке, но сумел подняться до второй позиции.

На третьем месте финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 18-е место, его партнер Мик Шумахер не сумел финишировать.