Казахстанская фигуристка, призёр ЧМ Элизабет Турсынбаева принесла извинения за слова своей мамы Падишахан Султаналиевой за слова о том, что та жалеет о выступлениях своей дочери за сборную Казахстана.

В своем «Инстаграме» Турсынбаева отметила, что бесконечно благодарна Национальному олимпийскому комитету, руководству Кызылординской области, а также министерству спорта и культуры за поддержку на протяжении всей ее карьеры. Фигуристка подчеркнула, что для нее было честью выступать за Казахстан на мировой арене.

«Прошу простить за слова моей мамы, если они сильно кого-то задели. К сожалению, мы находимся сейчас порознь, она в Москве, а я в Казахстане. Я не проконтролировала всю ситуацию. Так бывает», — сказала Турсынбаева, добавив, что все равно любит свою маму.

По словам Турсынбаевой, ее мать — открытый человек и говорит, что думает, а также отметила, что все люди — отдельные личности и думают по-разному, каждый имеет право на свое мнение.

Также Турсынбаева обратилась к тем, кто пишет ей негативные комментарии: «Пожалуйста, не пишите мне весь этот негатив на своей странице. У вас, скорее всего, и своих проблем с заботами хватает. Не тратьте своё драгоценное время на написание этих комментариев».