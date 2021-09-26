В Сызрани сегодня, 26 сентября, завершились соревнования в рамках этапа Кубка России по фигурному катанию. Последними медали разыгрывались в мужском одиночном катании в категории КМС.

Первое место занял воспитанник школы «Армия фигурного катания» Иван Попов. Он набрал за два проката 228,44 балла. В произвольной программе Попов пошёл на один четверной тулуп и один тройной аксель.

Второе место на турнире занял фигурист из группы Этери Тутберидзе Николай Колесников. После короткой программы он шел шестым, но сделал три четверных в произвольной и набрал в общей сложности 225.05 балла.

Третье место занял представитель ЦОП по ФК Краснодарского края Эдуард Карартынян, его результат — 2010,77 балла за два проката.