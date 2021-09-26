Российский нападающий петербургского СКА Евгений Тимкин получил трёхматчевую дисквалификацию за инцидент в матче против минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

На сайте лиги появилось официальное заявление по ситуации с Тимкиным. Игра «Динамо» Минск — СКА прошла вчера, 25 сентября, в Минске и завершилась победой СКА в овертайме. Во втором периоде Тимкин нанес удар арбитру матча рукой в лицо и получил матч-штраф..

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оставить наказание хоккеиста по ходу матча неизменным, дисквалифицировать Тимкина на три игры регулярного чемпионата КХЛ и также наложить на него денежный штраф. Утверждается, что хоккеист намеренно применил физическую силу в отношении судьи (а.129 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ).