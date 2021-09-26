Российская фигуристка, победительница этапа Гран-при среди юниоров в Словакии Вероника Жилина сломала ногу, из-за чего ей пришлось сняться с этапа ЮГП в Польше.

Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По данным СМИ, Жилина пропустит около 2-3 месяцев, пока будет восстанавливаться от повреждения.

Уже известно, что ученицу академии «Ангелы Плющенко» на этапе Гран-при в Польше замени фигуристка из ЦСКА Елизавета Куликова, она занимается в группе Сергея Давыдова и уже выступала на этапе юниорского Гран-при в Красноярске, заняв 4-е место.

Ранее Вероника Жилина выиграла дебютный этап Гран-при в словацком Кошице, чисто исполнив три четверных прыжка в произвольной программе — сальхов и два тулупа.