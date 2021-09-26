Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) начала встречу против команды Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Литве.

Игра проходит на стадионе «Жальгирис-Арена» в городе Каунас. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Напомним, российские футболисты по ходу этого турнира одержали три победы на групповом этапе: поочередно они обыграли команды Египта (разгром со счетом 9:0), Узбекистана и Гватемалы. В матче 1/8 финала чемпионата мира Россия сумела обыграть сборную Вьетнама со счётом 3:2.

Сборная Аргентины также пока не проиграла ни одного мата на турнире. В группе аргентинские футболисты обыграли команды США, Сербии и Ирана, а на стадии 1/8 финала сумели победить сборную Парагвая со счетом 6:1.