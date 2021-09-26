Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл эстонский «Калев» в матче первого тура Единой лиги ВТБ сезона-2021/22.

Игра прошла на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 75:60 в пользу хозяев. Счет по четвертям 20:11, 14:18, 20:15, 21:16 в пользу «Зенита».

Наиболее результативным игроком встречи в составе «Зенита» стал американский нападающий Джордан Мики, он набрал 27 очков за матч и провёл на паркете почти 27 с половиной минут. Еще 11 очков на свой счёт записал литовский центровой Артурас Гудайтис (24 с половиной минуты на паркете).

В составе «Калева» 15 очков за игру набрал американский защитник Джекуан Льюис.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зениту» предстоит сыграть домашний матч с казахстанской «Астаной». Игра пройдет 4 октября в Санкт-Петербурге.