Грозненский «Ахмат» в гостях обыграл «Ростов» в рамках 9-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме «Ахмату» удалось открыть счёт в матче: на 36-й минуте сумел отличиться Виталий Лысцов с передачи Игоря Коновалова. Лысцову удалось забить гол практически с 40 метров.

Во втором тайме «Ахмат» увеличил преимущество над соперником благодаря голу Игоря Коновалова с пенальти. В добавленное время «Ростов» отыграл один мяч: отличился Дмитрий Полоз с передачи Понтуса Альквиста, однако этого не хватило для того, чтобы набрать очки в этой встрече.

«Ростов» потерпел второе поражение в РПЛ подряд, также это первая игра клуба после хода Юрия Семина.