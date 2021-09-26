Казахстанская фигуристка, серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева показала, как тренирует детей у себя на родине по методике тренера Этери Тутберидзе.

В своем «Инстаграме» Турсынбаева поделилась видео с тренировочного занятия. По словам спортсменки, другой тренер в Кызылорде приболел, и фигуристку оставили одну со всеми группами учеников.

«Поэтому злая Лиза нагрузила детей двумя сериями степов. Узнаете, чья, так сказать, «методика», — написала Турсынбаева, отметив официальный аккаунт группы Этери Тутберидзе.

Напомним, совсем недавно стало известно, что Элизабет Турсынбаева официально завершила спортивную карьеру, поскольку фигуристка никак не может справиться с травмой спины. Под руководством Тутберидзе Турсынбаева стала серебряным призером ЧМ в 2019 году и первой в истории женского одиночного взрослого катания исполнила четверной прыжок.