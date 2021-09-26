«Барселона» одержала сухую победу над «Леванте» в матче 7-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» при 30 % заполненности и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Еще в первом тайме счет был открыт футболистами «Барселоны». Мемфис Депай на 6-й минуте забил с пенальти, который сам же и заработал. Спустя некоторое время на 14-й минуте преимущество хозяев увеличил Люк Де Йонг, передачу на него отдал Сержиньо Дест.

В концовке встречи за «Барселону» забил Ансу Фати. Он почти год не играл из-за травмы и впервые вышел на поле с ноября 2020 года, восстановление футболиста от повреждения постоянно затягивалось. На 81-й минуте матча Фати заменил Люка Де Йонга и спустя 10 минут отличился.