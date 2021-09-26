Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о своем выступлении на Гран-при России в Сочи. В гонке он занял 18-е место.

Слова Мазепина цитирует официальный сайт команды.

«Это была длинная гонка, богатая на события. У меня был очень хороший первый круг, а затем я приложил все усилия, чтобы удерживать более быстрые машины позади, грамотно используя заряд батареи», — отметил пилот, добавив, что справился с этим, а после пит-стопа на жёстких шинах пытался удержать машины позади и допустил блокировку колеса.

«К сожалению, когда жёсткая резина повреждается в результате блокировки, её уже невозможно восстановить», — рассказал Мазепин, добавив, что в команде приняли правильное решение перейти на промежуточные шины с началом дождя. Мазепин пошёл на это одним из первых и отыграл много времени.

«Было весело обгонять машины, которые мне бы никогда не удалось обогнать. Тем не менее, мы знаем, где мы находимся, и теперь с нетерпением ждём следующей гонки», — добавил пилот.