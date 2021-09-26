Российская фигуристка Анастасия Мишина, чемпионка мира в паре с Александром Галлямовым, рассказала о том, конкурирует ли их пара с другим дуэтом группы Тамары Москвиной — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

В интервью РИА Новости Мишина рассказала, что ни им с Галлямовым, ни Бойковой и Козловскому не нужны ни ссоры, ни конфликты.

«Как учит нас Тамара Николаевна, жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на подобные вещи. Мы прекрасно общаемся с ребятами из нашей группы, конкурируем только на льду», — сказала фигуристка, добавив, что причин для конфликтных ситуаций и ссор просто нет.

Напомним, с сезона-2020/21 Анастасия Мишина и Александр Галлямов катаются под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука.