Российская фигуристка Анастасия Мишина, чемпионка мира в паре с Александром Галлямовым, рассказала об изменениях в короткой программе «Эсмеральда» для олимпийского сезона.

В интервью РИА Новости Мишина отметила, что изменились дорожки и некоторые переходы, также обновилась хореография, в частности, работа рук.

«Работая над этой постановкой в прошлом сезоне, хореограф Александр Степин подчеркивал: «Это не балет, а ироничный взгляд на него». Сейчас подход немного изменился», — сказал Александр Галлямов.

По мнению Мишиной, кататься под одну и ту же музыку два сезоне не скучно. «Эсмеральда» — беспроигрышный вариант на олимпийский сезон, и Тамаре Николаевне Москвиной не пришлось нас долго в этом убеждать», — отметила фигуристка, добавив, что в произвольной программе они с партнером предстают в совершенно других образах.