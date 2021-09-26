Футбольный клуб «Монако» обыграл «Клермон» в матче чемпионата Франции по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В первом тайме «Клермон» вышел вперёд на 7-й минуте встречи. Мохамед Байо забил с передачи Виталя Н’Симбы. До конца первой половины встречи «Монако» сравнял счет: на 25-й минуте отличился Виссам Бен-Йеддер с передачи Каю Энрике.

Во втором тайме «Монако» вышел вперед и обеспечил себе победу. На 48-й минуте гол забил Кевин Фолланд (снова с передачи Энрике), а затем в добавленное ко второму тайму время отличился Софьян Диоп с передачи Мирона Боадю.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 45 минут и был заменен на Софьяна Диопа.