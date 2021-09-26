Лондонский «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм Хоттспур» в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги и сумел подняться на 10-е место в турнирной таблице лиги.

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Результат матча «Арсенал» обеспечил в первые полчаса игры. На 12-й минуте отличился Эмиль Смит с передачи Букайо Сака. На 27-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг увеличил преимущество «Арсенала» с передачи Эмиля Смита, а на 34-й минуте гол забил Букайо Сака.

Во втором тайме «Тоттенхэм» сумел отыграть лишь один мяч: на 79-й минуте гол забил Сон Хын Мин с передачи Серхио Регилона.

Отметим, «Тоттенхэм» проиграл уже три последних матча в АПЛ, «Арсенал» же наоборот в последних трех встречах одержал три победы.