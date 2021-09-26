Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о конфликте биатлониста Матвея Елисеева с тренером мужской сборной России Юрием Каминским.

Слова Богалий цитирует «Матч ТВ». По мнению экс-биатлонистки, спортсмен не должен выносить все в прессу, это показывает уровень его интеллекта, а также воспитания.

«Мы постоянно это озвучиваем. Мы не оставляем это внутри нашей биатлонной семьи, а выносим на публику. Зачем? Для того, чтобы быть самым передовым?», — сказала Богалий, добавив, что три промаха Елисеева на одном рубеже в спринте — это повод работы над собой, а не повод обсуждать отношения с тренером.

«Ты доказывай все на рубеже, а не получай три штрафных круга. Наверное, спортсмену лучше работать над своими ошибками, а не высказываться так критично в адрес тренера. Не тренеру бежать», — сказала Богалий, добавив, что команде она желает собраться и войти в сезон во всеоружии.