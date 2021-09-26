«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на третьей минуте матча счёт был открыт: в составе «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян с передачи Джона Кордобы. Затем на 21-й минуте гол забил Реми Кабелла с передачи Гжегожа Крыховяка, а уже на 64-й минуте «Краснодар» довел счёт до разгромного: пенальти реализовал сам Крыховяк.

С 40-й минуты встречи «Краснодар» играл вдесятером: прямую красную карточку получил защитник Урош Спаич. На 75-й минуте встречи вторую жёлтую карточку получил хавбек «Краснодара» Александр Черников, оставив клуб вдевятером, но это не помешало команде одержать победу.