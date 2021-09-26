Сборная России по мини-футболу вылетела с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, уступив команде Аргентины в серии пенальти.

Игра прошла на стадионе «Жальгирис-Арена», основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе сборной Аргентины отличился Леандро Куццолино, сборная России сумела сравнять счет во втором тайме засчет гола Артема Антошкина.

В серии пенальти команды дошли 7 ударов с каждой стороны. В составе российской команды точными ударами отметились Робиньо, Эдер Лима, Артем Антошкин и Янар Асадов. Удары Сергея Абрамова, Ивана Чишкалы и Ромуло взял вратарь сборной Аргентины. В ворота сборной России голы в серии забили Лукас Боло-Алемани, Сантьяго Басиле, Матиас Эдельштайн, Анхель Клаудино и Пабло Таборда.