Российский теннисист Андрей Рублев и представитель германии Александр Зверев обыграли в парном матче американца Райлли Опелку и канадца Дениса Шаповалова на Кубке Лэйвера.

Игра состоялась на площадке Ти-Ди Гарден и завершилась со счётом 6:2, 6:7, в решающем тай-брейке Рублев и Зверев обыграли соперников со счётом 10:3. Второй сет Шаповалову и Опелке удалось вытащить также на тай-брейке со счётом 7:4.

Встреча продолжалась один час и 34 минуты. На счету Рублева и Зверева три эйса и две двойных ошибки, аналогичные показатели в матче и у их соперников. Россиянин и немец смогли реализовать 2 из 6 брейк-пойнтов, в то время как Шаповалов и Опелка не смогли реализовать единственный брейк, который у них был.