Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг резко высказался о судействе в матче с «Сочи» в 9-м туре РПЛ.

Слова Хашига цитирует портал «Матч ТВ».

«Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать», — отметил Хашиг, подчеркнув, что такие судьи не должны находиться в РПЛ.

По мнению гендиректора «Краснодара», спорные моменты трактовались в пользу «Сочи».

«Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов», — отметил Хашиг, добавив, что «Спартак» или «Зенит» судили бы совсем по-другому.

Напомним, «Краснодар» несмотря на два удаления смог разгромить «Сочи» со счетом 3:0.