Сборная Европы досрочно одержала победу на теннисном выставочном турнире Кубок Лэйвера в 2021 году.

В составе команды Европы на турнире выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Также в команде играли грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини.

Решающие очки в копилку команду принесла победа Александра Зверева и Андрея Рублева в парном матче над канадцем Денисом Шаповаловым и американцем Райлли Опелкой. В расписании турнира осталось еще три матча, но команда Европы лидирует со счетом 14:1, и оставшиеся 9 очков не внесут изменений в итоговый результат.

Для сборной Европы эта победа стала четвертой в четырех проведенных турнирах. Кубок разыгрыввется с 2017 года.