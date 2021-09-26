Петербургский СКА сегодня, 27 сентября, сыграет против подольского «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра пройдёт на стадионе «Витязь» в Подольске, начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

«Витязь» пока идет на серии из двух побед — команда обыграла в последних турах ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». До этого команд из Подольска проиграла семь встреч подряд.

СКА в последней встрече сумел в овертайме одолеть минское «Динамо» со счетом 2:1. До этого команда Валерия Брагина уступила дома уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4.

В прошлом сезоне СКА и «Витязь» четырежды сыграли друг с другом, и во всех матчах победу одерживали петербургские армейцы — два триумфа в гостях, два — дома.