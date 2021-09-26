Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян высказалась о своей победе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Любляне.

В интервью ФФККР Петросян отметила, что волнения на этапе Гран-при в Любляне не было, поскольку это был уже второй ее международный выезд.

«Легче шли все тренировки, легче было настроиться на прокат. Выходила на старт практически спокойно», — сказала фигуристка.

По мнению Петросян, ей бы хотелось стабилизировать четверной тулуп, а также прибавить с скольжении и презентации, катать свои программы эмоциональнее и смелее.

«Эмоции от победы были самые позитивные. Чувствовала большую честь выступать за Россию. Когда поднимается твой флаг, и ты поешь гимн, все это будоражит и остаются самые яркие впечатления», — отметила Петросян.