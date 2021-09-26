Президент банка ВТБ Андрей Костин рассказал о том, как могут сместиться сроки проведения Гран-при России «Формулы-1» на трассе «Игора Драйв» в Ленобласти с 2023 года.

Слова Костина цитирует портал агентства ТАСС. По его словам, в проведения этапа Гран-при в Санкт-Петербурге есть преимущества: это крупный город, который близок к Европе, так что можно ожидать приток гостей.

«Сам Питер, особенно с учётом того, что гонка будет, скорее всего, переноситься на июнь, на период белых ночей, — это большой культурный центр», — сказал Костин, добавив, что трасса «Игора Драйв» находится за городом, поэтому придется создавать инфраструктуру.

«Но для меня важно, чтобы при этом Сочи оставался центром автоспорта», — сказал Костин.

Напомним, ранее было принято решение, что с 2023 года Гран-при России будет проводиться в Санкт-Петербурге, а не в Сочи.