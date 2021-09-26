Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о том, что итоги выборов нового главы Международной федерации хоккея его сильно удивили.

Слова Фетисова цитирует издание «Комсомольская правда».

«Это неожиданное решение. Мы рассчитывали точно на другого президента. И были уверены, что так и будет. Но опять что-то недоработали, мне кажется. Будем наблюдать, как будет все развиваться», — заявил специалист.

Напомним, новым президентом Международной Федерации хоккея (IIHF) стал француз канадского происхождения, глава федерации хоккея Франции Люк Тардиф. На выборах Тардиф смог победить белоруса Сергея Гончарова, чеха Петра Бржизу, датчанина Хенрика-Баха Нильсена, немца Франца Райдля. До этого федерацией на протяжении 27 лет бессменно руководил швейцарец Рене Фазель.