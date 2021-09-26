Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России в игре с Аргентиной на ЧМ по мини-футболу в Литве. Россия уступила сопернику в серии пенальти.

Слова Губерниева цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению комментатора, поражение российских футболистов стало очень обидным, а тренер сборной Аргентины сумел переиграть соперника.

«На опыте, на классе они сегодня оказались сильнее. Наша сборная могла заканчивать матч еще в основное время. Были моменты, очень жаль, что не удалось их реализовать», — сказал Губерниев, добавив, что пятый удар в серии пенальти стал ключевым, нужно было на нем заканчивать игру.

«Спасибо, нашим парням за игру. Спасибо, что боролись до самого конца, но четвертьфинал — это плохой результат для нашей сборной», — добавил Губерниев.