Президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев высказался о вылете сборной России по мини-футболу с чемпионата мира 2021 года на стадии четвертьфинала. Сборная России уступила Аргентине в серии пенальти

Слова Алиева цитирует портал РИА Новости.

«Аргентинцы стоят перед нами как занавес, но игроки выполняли тренерскую установку с первых минут. Выход Эдера Лимы, не игравшего ранее из-за травмы, сыграл большую роль», — сказал глава АМФР, добавив, что вся команда хорошо выполнила план на игру и могла выигрывать как в основное, так и в дополнительное время.

По мнению Алиева, игру сборной России можно признать достойной, но команда едет домой.

«Я бы оценил нашу работу на турнире так: мы не проиграли ни одного матча, но тут была серия пенальти. В общем, можно признать нашу работу удовлетворительной», — сказал Алиев, поблагодарив тренерский штаб сборной России, игроков команды, РФС и СМИ.