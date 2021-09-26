Главные новости с автодромов, футбольных полей и баскетбольных площадок — в традиционном дайджесте от Nevasport за 26 сентября.

Хэмилтон выиграл Гран-при России в Сочи. Это его сотая победа в Формуле-1

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России в рамках Формулы-1 на «Сочи-Автодроме». Эта победа стала для Хэмилтона 100-й в карьере в Формуле-1. На втором месте расположился Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на третьем — Карлос Сайнс из «Феррари».

Сборная Европы с Медведевым и Рублевым досрочно выиграла Кубок Лэйвера

Сборная Европы досрочно одержала победу на теннисном выставочном турнире Кубок Лэйвера в 2021 году. В составе команды Европы на турнире выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Также в команде играли грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини.

Россия проиграла Аргентине в серии пенальти и вылетела с ЧМ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу вылетела с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, уступив команде Аргентины в серии пенальти. Игра прошла на стадионе «Жальгирис-Арена», основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. По пенальти россияне проиграли соперникам со счетом 4:5.

«Краснодар» разгромил «Сочи» несмотря на удаления Спаича и Черникова

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк.

«Динамо» вышло на второе место в РПЛ после победы над «Рубином»

Московское «Динамо» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги одержало победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0. В составе московского клуба по разу отличились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

«Ахмат» в гостях обыграл «Ростов» в 9-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» в гостях обыграл «Ростов» в рамках 9-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Ростов-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. За «Ахмат» по разу забили Виталий Лысцов и Игорь Коновалов.

«Зенит» обыграл «Калев» в первом туре Единой лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл эстонский «Калев» в матче первого тура Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Игра прошла на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 75:60 в пользу хозяев. Счет по четвертям 20:11, 14:18, 20:15, 21:16 в пользу «Зенита».