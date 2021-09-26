Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова отреагировала на высказывания директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что у нее дикция хуже, чем у другой фигуристки группы Этери Тутберидзе — Евгении Медведевой.

Лайшев отвечал на вопрос, почему Евгения Медведева являлась ведущей юбилея «Самбо-70» в Государственном Кремлевском дворце, а Алина Загитова сидела в зале. «У Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская», — заявил Лайшев.

Позднее Загитова выложила в «сторис» ускоренное видео, на котором она работает над своей дикцией. «Работаю над «московской» речью», — написала фигуристка в ролике.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова останется ведущей в новом сезоне проекта «Ледниковый период».