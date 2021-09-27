Петербургский СКА сегодня, 27 сентября, проведёт матч против подольского «Витязя» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра пройдёт на площадке ледового дворца «Витязь» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

СКА в последней встрече сумел в овертайме одолеть минское «Динамо» со счетом 2:1. До этого команда Валерия Брагина уступила дома уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. «Витязь» в последних двух матчах одержал две победы — команда победила ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур».

В прошлом сезоне СКА и «Витязь» четырежды сыграли друг с другом, и во всех матчах победу одерживали петербургские армейцы — два триумфа в гостях, два — дома.