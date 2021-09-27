Стало известно, что бывший чемпион UFC в лёгком весе, бразильский боец Рафаэль дос Аньос не сможет принять участие в бою против россиянина Ислава Махачева на следующем ивенте UFC 267.

Информация об этом появилась в «Твиттере» самого бойца. Он сообщил, что снимается с поединка из-за травмы. Поединок должен был состояться через месяц, 30 октября.

Отметим, Ислам Махачев сейчас занимает 5-е место в обновлённом рейтинге легковесов UFC, Рафаэль Дос Аньос опустился на 7-м месте.

Ранее другой российский боец лишился поединка в UFC: действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамэйн Стерлинг снялся с боя-реванша против российского бойца Петра Яна. Поединок должен был пройти также на турнире UFC 267 в Абу-Даби.