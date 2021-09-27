Российский дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о работе над костюмом Евгения Семененко для произвольной программы «Мастер и Маргарита» в олимпийском сезоне.

В интервью «Матч ТВ» Евстигнеева отметила, что Семененко сам хотел подобный образ и хотел, чтобы в костюме что-то менялось.

«И как-то сразу нарисовался Воланд. А потом мы долго ходили по мастерской и пытались что-то туда положить, чтобы было понятно, что это Мастер, когда костюм раскроется», — отметила дизайнер, добавив, что пришлось перечитывать Михаила Булгакова, чтобы соответствовать тексту.

«Я Женю знаю еще с тех пор, как он совсем маленьким был. На примерках он обычно весельчак, настоящий Буратино. А в программе прямо настоящий Воланд!», — отметил Евстигнеева.