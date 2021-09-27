Российский боец UFC, выступающий в легком весе, Ислам Махачев отреагировал на снятие его соперника Рафаэля Дос Аньоса с поединка на турнире UFC 267.

Ранее стало известно, что Дос Аньос пропустит бой из-за того, что получил травму. В своем «Твиттере» Махачев написал: «Не верю, что ты опять травмирован».

Дос Аньос эмоционально отреагировал на заявление своего оппонента.

«Ты действительно думаешь, что я бы подделал операцию?», — написал он, добавив, что оправляется от еще одной ужасной травмы. «В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета», — обратился дос Аньос к Махачеву.

Поединок дос Аньоса и Махачева должен был состояться 30 октября.