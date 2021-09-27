Российский дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о том, как было принято решение менять костюм для программы Михаила Коляды «Список Шиндлера».

В интервью «Матч ТВ» Евстигнеева отметила, что сначала тренеру Алексею Мишину понравился костюм.

«Потом он сказал, что когда Миша отъезжает от борта, становится маленьким серым человечком. К следующему турниру мы уже готовим новый костюм. Он будет похожим по стилю, но немного другим», — заявила дизайнер.

По словам Евстигнеевой, изначально костюм должен был быть другим: на эскизе на рубашке был сам список Шиндлера с фамилиями.

«Мысль была такая, что фамилии на списке проходят через сердце, Шиндлер пропускает их всех через себя. Но потом мы все вместе это обсудили и решили отказаться», — сказала дизайнер, добавив, что был большой риск, что люди не смогли бы считать эту мысль с костюма и посчитали бы его скандальным, как было у Антона Шулепова.