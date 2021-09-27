Российский дизайнер Мария Евстигнеева и швея Оксана Кривошеева рассказали о том, есть ли мода на костюмы в фигурном катании.

В интервью «Матч ТВ» Евстигнеева отметила, что не так давно она получила претензию от хореографа о том, что всем мужчинам она шьет пиджаки — Андрею Мозалеву, Михаилу Коляде, Андрею Лазукину.

«Я стараюсь, чтобы все пиджаки были разными. Если у Макара на пиджаке принт, значит у Димы будет роспись, а у Андрея — вышивка. Двух одинаковых точно никогда не будет», — отметила дизайнер.

По мнению Кривошеевой, мода в фигурном катании действительно существует. «После Олимпиады-2018 все шли за пачками «как у Загитовой», в последние годы «величайшие шоумены» косяком пошли, Джульетты, Золушки», — сказала она.