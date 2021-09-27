Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья Вероники Жилиной.

По словам Плющенко, Жилина получила травму в зале: повредила связки в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в лайт-режиме.

«Лечим ногу и ждём разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Ника-очень сильная девочка! Более чем уверен, что Вы её ещё увидите на соревновательных стартах в этом году!!!», — написал Плющенко, резко высказавшись в сторону вбросов о том, что фигуристка сломала ногу.

На видео Вероника Жилина занимается на катке в одном коньке.

Напомним, ранее Вероника Жилина снялась с этапа серии Гран-при среди юниоров в Польше.