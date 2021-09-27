Российский хоккеист, капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв высказал мнение о возвращении тренера Олега Знарка в сборную России по хоккею к Олимпиаде в Пекине.

Слова Шипачева цитирует портал «Чемпионат».

«Олег Валерьевич выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. Он – молодец, желаю ему только удачи. У нас хорошие отношения, я ему написал и поздравил с этим событием», — сказал Шипачев, отметив, что теперь у тренера работы предостаточно.

По словам Шипачева, в сборную России он всегда ездит с радостью. «Как начнутся турниры сборных, тренерский штаб национальной команды будет определяться с составом, а я сейчас хочу помогать московскому «Динамо» играть в хоккей и выигрывать», – сказал Шипачёв.

Сборной России Знарок руководил ранее с 2014 по 2018 годы.