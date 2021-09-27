Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о выступлениях девушек на контрольных прокатах в Челябинске.

По словам Писеева в интервью «Российской газете», космический уровень показала вся шестерка фигуристок — девушки Этери Тутберидзе и Елизавета Туктамышева.

Писеев отметил, что в короткой программе его потрясла Камила Валиева. а в произвольной — Александра Трусова, которая показала историческое катание с пятью четверными прыжками за четыре минуты.

«Я ей говорю: теперь можешь соревноваться и с мужчинами. И Саша ответила: «Почему нет. Я готова. Могу выступить и в парном. В танцах – сложнее», – сказал Писеев.

Напомним, на контрольных прокатах в Челябинске Трусова представила новую программу «Круэлла», чисто исполнив пять четверных прыжков.