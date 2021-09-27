В УЕФА определились с бригадами арбитров на матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Известно, что на встрече петербургского «Зенита» со шведским «Мальмё» будет работать бригада арбитров из Греции. Главный судья матча — Тасос Сидиропулос.

Ассистентами на боковых линиях выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери игры назначен Яннис Пападопулос.

На VAR будут работать судьи из Испании — за систему видеоповторов будет отвечать Хосе Мария Санчес, помогать ему будет Гильермо Куадра.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Мальмё» в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», встреча запланирована на среду, 29 сентября. Начало встречи назначено на 19:45 по московскому времени.