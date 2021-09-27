«Ледниковый период» возвращается — уже на этой неделе мы сможем увидеть первый выпуск шоу с участием российских звезд и лучших фигуристов страны. До последнего проект был окутан завесой тайны: кто же будет, в действительности, участвовать в проекте, когда же будет премьера, остается ли в проекте Алина Загитова и будет ли сам проект вообще продолжен.

Сегодня, 27 сентября, огласили полный список участников, завтра, 28 сентября, будет первый съемочный день проекта, а уже в субботу, 2 октября, в телеэфире состоится премьера сезона.

Полный состав участников можно увидеть на инфографике Nevasport: слева расположены «звезды», которые будут учиться стоять на коньках, а справа — профессиональные фигуристы. Особый статус в проекте у Федора Федотова: он является профессиональным актёром, но в прошлом занимался фигурным катанием, а также снимался в проектах «Серебряные коньки» и «Последний аксель».

Что нового будет в этом сезоне?

В отличие от прошлого сезона, съёмки этого решили проводить не заранее, а сходу: во вторник на неделе снимается выпуск, а уже в субботу он выходит в эфир Первого канала. Работы в таком случае станет больше, но на это пошли, чтобы по интернету не сильно распространялись спойлеры и не пропадал интерес к проекту, когда уже за месяц до финала были известны победители шоу.

Также до последнего не раскрывались участники и пары проекта. За неделю до старта оглашен список звезд и фигуристов, но подтвеждённая пара только одна — Евгения Медведева/Даня Милохин. В промо-ролике есть намеки на то, кто с кем будет кататься, но, похоже, фигуристы и артисты будут объявлять это сами на своих страницах прямо перед стартом записи шоу.

Кстати, с составом участников вышли интересные совпадения. После певицы Ольги Бузовой на этот сезон в проект пришли люди, которые тесно были с ней связаны: это ее бывший парень Дава и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Но даже не они станут главными звездами проекта — все же на слуху больше находится тиктокер Даня Милохин со своими 15 миллионами подписчиков в тиктоке. Он же и должен привлечь к шоу более молодую аудиторию.

Дебют в проекте состоится у российской фигуристки Натальи Забияко, возвращение после 2016 года совершит Аделина Сотникова. Остальные спортсмены принимали участие в проекте и в прошлом сезоне.

Что осталось в проекте как прежде? Главным хореографом и продюсером проекта по-прежнему остаётся серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух. Этим летом он воплотил в жизнь большой проект «Анна Каренина», и приходилось работать над новым сезоном шоу параллельно с рождением ребёнка и гастролями в Сочи.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вновь выступит в роли ведущей проекта, а Алексей Ягудин станет ее соведущим. Приглашение в проект Загитовой привлекло к проекту внимание ее многочисленных поклонников, что помогло сезону добиться успеха — неудивительно, что Алина продолжит работу в проекте.

Будет ли Загитова брать интервью у Медведевой? Отношения у фигуристок натянутые, однако вряд ли это должно помешать нормальному течению проекта. Загитова и Медведева уже приходили вместе в «Вечерний Ургант» в этом году и сдержанно вели себя друг с другом перед камерами, так что могут продолжить делать это и в «Ледниковом периоде».

Также у Загитовой явно появилась мотивация показать себя ещё лучше в роли ведущей. Слова директора «Самбо-70» Рената Лайшева о дикции её явно задели: позднее Алина показала, что работает над «московской речью» (которая, по словам Лайшева, есть у Медведевой). Так что наверняка Загитова захочет показать, как она подтянулась и говорит не хуже своей бывшей соперницы.