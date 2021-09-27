Испанский фигурист, семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес высказался о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, с которой они вместе приняли участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание».

В своем «Инстаграме» Фернандес выложил фото после шоу вместе с бывшей коллегой по группе Брайана Орсера — испанец и россиянка вместе тренировались в «Крикет Клабе» несколько сезонов.

«Самая очаровательная фигуристка, которую только можно найти. Было так приятно с тобой увидеться! Скучал по тебе, мой друг», – написал Фернандес.

Медведева отреагировала на пост, отметив, что увидеть Фернандеса было настоящим подарком для нее. «Я тоже скучала по тебе» – ответила Медведева в комментариях.