Санкт-Петербург занял 26 место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.

Автором рейтинга за 2021 год стало агентство РИА Новости. Санкт-Петербургу удалось подняться вверх на 17 позиций, и это самое ощутимое продвижение вверх за один год. В прошлом году Петербург располагался на 43-й позиции, а сейчас уже занимает 26-е место.

Ленинградская область немного опустилась за прошедший год в рейтинге: сейчас регион занимает 67 место, хотя год назад был на 62 позиции.

Наибольшее число людей со здоровым образом жизни проживают, согласно рейтингу, в регионах на юге России и на Северном Кавказе. В нижней части списка оказались регионы Дальнего Востока. Столица России Москва поднялась на 42-е место по сравнению с прошлым годом, когда была 46-й.