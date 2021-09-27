Свершилось! Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева официально стала участницей проекта «Ледниковый период» — информацию об этом сообщил Первый канал. До этого фигуристка лишь не опровергала слухи о том, что она готовится к шоу. «Посмотрим», — говорила Медведева.

Летом 2021 года Медведева исполняла роль Кити Щербацкой в шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина». Она каталась в паре с призером ЧМ и Олимпийских игр Александром Энбертом и смогла выучить практически все парные элементы — высокие поддержки, выбросы и даже подкрутку (видео можно увидеть в ее «Инстаграме»). Но пока так и не понятно, кто станет партнером фигуристки по шоу — Первый канал анонсировал только общий список фигуристов и звезд, которые будут принимать участие в проекте.

Разброс вариантов достаточно большой — актеры Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи, Федор Федотов, актер и музыкант Никита Пресняков, тиктокер Даня Милохин, рэпер Дава.

Но ответ на вопрос, кто будет кататься в паре с Медведевой достаточно прост. С вероятностью в 99,9 процента — это известный тиктокер Даня Милохин. На его аккаунт в «Инстаграме» подписано много российских фигуристок, но из участниц «Ледникового периода» — только Медведева. Милохин, в свою очередь, подписан на аккаунт фигуристки.

Медведева и Милохин подходят друг другу по возрасту, а также по комплекции. Также в сети всплывало видео, где они находятся вместе на катке, однако это можно было принять за совместную съёмку тиктоков, ведь и Медведева очень активна в этой соцсети — 400 тысяч подписчиков, а отдельные ролики пробили отметку в несколько миллионов просмотров. До Милохина, конечно, далеко, у него едва ли не каждое видео набирает миллион просмотров, каким бы оно ни было, но тоже очень даже неплохо.

Аргументом за пару Медведева/Милохин также выступает и промо-ролик «Ледникового периода»: да, пары там не называются, но Медведева и Милохин представлены на одном слайде.

Также Евгения Медведева могла бы встать в пару с актёром Федором Федотовым, тем более, он крепко стоит на коньках, поскольку сам занимался фигурным катанием и участвовал в двух проектах, посвящённых этому виду спорта — фильме «Серебряные коньки» и сериале «Последний аксель». Но, кажется, Федотов будет принимать участие в проекте в большей степени как фигурист, а подписки в «Инстаграме» выдают его партнёршу Янину Студилину.

С остальными участниками проекта у Евгении присутствует достаточна разница в возрасте, поэтому их дуэты могли бы смотреться на льду несуразно, а вряд ли это возможно в проекте, главным двигателем которого выступает Илья Авербух. А подтвердились наши предположения или нет, мы узнаем уже завтра, 28 сентября: на этот день назначены съёмки первого эпизода «Ледникового периода».