Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, бывший член совета директоров клуба Зарема Салихова высказалась о своем влиянии на кадровую политику клуба.

Слова Салиховой цитирует портал «РБ Спорт».

«Не понимаю, зачем в «Спартак» приходят люди, уволенные из «Локомотива». При этом же «Локо» уводит лучших сотрудников «Спартака». Я не влияю на кадровую политику «Спартака», — сказала Салихова, добавив, что считает, что в клубе должны приложить все усилия для того, чтобы сохранить своих сотрудников, а не нанимать тех, кого увольняли из «Локомотива» в 2000-х годах.

«Не понимаю, зачем мне и приглашение Николича приписывают. Я с ним никогда в жизни не общалась», — сказала Салихова.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Салихова имеет влияние на различные назначения в клубе.