Российская фигуристка, призер чемпионата мира-2012 в женском одиночном катании Алена Леонова высказалась о выступлении Александры Трусовой на этапе Кубка России в Сызрани.

В интервью изданию «Известия» Леонова отметила, что удивилась, когда увидела Трусову на этих соревнованиях сразу после поездки за океан.

«Видимо, для нее чем больше стартов, тем лучше. И все же до конца соревнований она не доехала. И в этом нет ничего страшного, поехала – значит, пробует аксель на соревнованиях», — отметила Леонова, добавив, что наоборот это плюс для зрителей, что они лишний раз могут прийти и посмотреть на любимую фигуристку.

«Думаю, у них все продумано и нагрузки регулируются грамотно. Уверена, к главным стартам она будет в хорошей форме. В короткой программе она абсолютно другой человек – насколько классно катается», — сказала Леонова, добавив, что проблем теперь у Трусовой не должно быть ни с первой, ни со второй оценкой.