Российский полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев мог перейти во французский «Марсель» в предстоящее зимнее трансферное окно до того, как получил тяжелую травму колена.

Информацию об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, ознакомленный с ситуацией. Как стало известно СМИ, Магкеев произвёл впечатление на главного тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли в очной встречи «Локо» и «Марселя» в Лиге Европы.

«Марсель» уже был готов вести переговоры по трансферу Магкеева в зимнее окно, однако игрок травмировался. В игре против «Химок» в 9-м туре РПЛ Магкеев порвал крестообразную связку колена и выбыл на долгий срок.

Напомним, сейчас Станиславу Магкееву 22 года, он с 2014 года тренировался в структуре «Локомотива».