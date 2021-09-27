Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о том, собирается ли включать Ульяну Нигматуллину (Кайшеву) в состав национальной команды на Кубок мира.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шашилов отметил, что не понимает проблемы вокруг биатлонистки, поскольку если ФМБА ее допустит, то она сможет выступать.

«Если все как она говорит и у нее болит спина, как я могу рисковать и взять ее на Кубок мира? Проведем первые старты и можем пригласить ее в любой момент. Это просто надо понимать», — сказал Шашилов, добавив, что Нигматуллина нужна ему в команде, поэтому не нужно рисковать.

Либо она травмирована, как заявлял ее тренер, либо тут что-то другое. У нас есть врачи, пусть разбираются. Какие нагрузки она может выполнять и с кем ей лучше готовиться», — отметил тренер, подчеркнув, что личный наставник Нигматуллиной встал на тренерском совете и заявил о том, что спортсменка будет готовиться сама, за счет Удмуртской республики.

«Я спорить с ним не могу, сейчас профессия такая есть – муж-тренер. Она у нас процветает. Мужу нужен авторитет, я все это понимаю, тут все предсказуемо. Но главное, чтобы в итоге все это на пользу шло», – заключил Шашилов.